Kapetan Thuna nahvalio igrača Dinama pa poručio: ‘Sutra samo možemo dobiti’

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xKjetilxWaberx via Guliver

Švicarski mediji s velikim respektom najavljuju okršaj s hrvatskim prvakom, s posebnim naglaskom na Dinamovu napadačku moć.

Dinamo je, piše švicarski Blick, momčad prepuna talentiranih pojedinaca, a posebno izdvajaju golgetera Diona Drenu Belju, s naglaskom da je riječ o 24-godišnjaku koji je prošle sezone postigao čak 38 pogodaka.

Upravo o njemu govorio je uoči utakmice 2. pretkola Lige prvaka kapetan Thuna Marco Bürki:

“Naravno da smo već analizirali pojedine snimke i situacije. On je fantastičan napadač, ali i mi imamo svoja oružja. Dobro znamo koja mu je bolja, a koja slabija noga.”

Stadion Visana za ovaj je susret potpuno rasprodan, a iz Hrvatske se očekuje dolazak oko 900 gostujućih navijača. Unatoč važnosti utakmice, Bürki ne osjeća pritisak ni nervozu:

“Osjeća se isključivo veliko iščekivanje. Naravno da postoji određena pozitivna tenzija, ali mi smo ovo pošteno izborili na terenu i u ovoj utakmici možemo samo dobiti.”