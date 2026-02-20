Talijanski skauti u Gradskom vrtu, pratit će dva igrača Vukovara

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Vukovar u prvoj utakmici 23. kola HNL-a dočekuje Slaven Belupo od 18 sati na Gradskom vrtu.

Na tribinama osječkog stadiona će biti i skauti talijanskih klubova, Monze i Udinesea. U fokusu obje delegacije je Lovro Banovec.

Banovec je među najistaknutijim Vukovarovim igračima ove sezone. U HNL-u je dosad skupio 18 nastupa te upisao tri gola i četiri asistencije. Ugovor mu traje do ljeta 2027., a Transfermarkt ga procjenjuje na 600.000 eura.

Nije Banovec jedini igrač kojega će Talijani gledati u Slavoniji, Monza dolazi prvenstveno zbog Banovca, Udinese će iskoristiti utakmicu i za provjeru Robina Gonzáleza.

Kolumbijac u aktualnoj sezoni u 21 ligaškom nastupu ima šest golova i dvije asistencije.