VIDEO / Talijani slave Hrvata: ‘Nadahnuti Pašalić potopio Brugge!’

U utakmici drugog kola Lige prvaka Atalanta čiji je trener Ivan Jurić, a jedan od najboljih igrača Mario Pašalić, je ugostila belgijski Club Brugge. Iako je momčad iz Bergama gubila sve do 74. minute, na kraju su slavili s 2:1.

Ključan čovjek bio je Pašalić koji je uz pogodak za pobjedu izborio i kazneni udarac za izjednačenje.

Belgijci su poveli u 38. minuti golom Tzolisa, a onda nije bilo golova sve do završnih 15 minuta utakmice. Pašalića je u 74. minuti u kaznenom prostoru srušio Nordin Jackers. Nakon toga je siguran izvođač s bijele točke bio Lazar Samardžić. 13 minuta kasnije Atalanta je stigla do potpunog preokreta. Yunus Musah uspješno je pronašao Pašalića koji zabija za 2:1 i prvu pobjedu Atalante u ovogodišnjoj Ligi prvaka.

Gazzetta dello Sport proglasila je Pašalića igračem utakmice te mu dala ocjenu 7.5. Važno je naglasiti da su Talijani jako strogi prilikom vrednovanja učinka igrača te je ocjena koju je dobio Pašalić iznimno visoka prema njihovim kriterijima

“Nadahnuti Pašalić potopio Brugge”, piše Gazzetta i ističe kako je on blistao na poziciji trequartiste, veznjaka iza napadača Ademole Lookmana i Nikole Krstovića.