Najbolja serija NHL doigravanja ide u sedmu utakmicu

Foto: Tampa Bay Lightning

Tampa Bay Lightning izbjegao je eliminaciju pobjedom od 1:0 nad Montreal Canadiensima u šestoj utakmici prvog kruga doigravanja NHL-a, izjednačivši rezultat na 3-3.

Gol Gagea Goncalvesa u 10. minuti produžetka osigurao je pobjedu Tampe, a u utakmici s najmanjim mogućim brojem golova, oba vratara su briljirala.

Vratar Tampe Andrej Vasilevski imao je 30 obrana, dok je njegov kolega iz Montreala Jakub Dobes imao 32.

„Vratar je danas bio savršen“, rekao je napadač Montreala Jake Evans nakon utakmice, dok je kapetan Canadiensa Nick Suzuki dodao:

„Mislim da je Vasilevski danas prevagnuo u korist Tampe. Istaknuo bih da smo odigrali vrlo dobru utakmicu, ali rezultat nije bio na našoj strani. Sada idemo u Tampu pobijediti u odlučujućoj sedmoj utakmici.“

Odlučujuća utakmica igra se u noći s nedjelje na ponedjeljak s početkom u ponoć po hrvatskom vremenu.