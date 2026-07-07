Svijet likuje nad blamažom SAD-a: ‘Sve zbog ovoga?’

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AP Photo/ Ted S. Warren via Guliver

Svijet je dobio poetsku pravdu na nogometnom terenu, a Ovalni ured brutalnu provjeru realnosti.

Sramotna odluka FIFA-e da pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa izbriše crveni karton napadaču Folarinu Balogunu pretvorila se u bumerang koji je pomeo reprezentaciju SAD-a sa Svjetskog prvenstva. Bijesni i motivirani Belgijanci uzeli su pravdu u svoje ruke i usred Seattlea ponizili domaćina turnira s glatkih 4:1.

Ovaj trijumf “Crvenih vragova” izazvao je neviđenu lavinu likovanja, a ugledni svjetski mediji utrkuju se u ismijavanju političkih pritisaka na nogomet. Umjesto proslave američkog sna, naslovnice su preplavljene porukama o karmi i kako se urota protiv nogometa raspala u komadiće.

Dok belgijski De Standaard piše o neviđenoj šaradi u kojoj se krovna organizacija poklonila političaru, ističući kako je “stanka za hidraciju u drugom poluvremenu, tijekom koje je pjevač Pearl Jama Eddie Vedder u publici ispio limenku od pola litre Stelle Artois uz melodiju svog hita ‘Alive‘, bila jedini trenutak uživanja za domaće navijače”, slavi se i na drugim kontinentima.

Tako se javio i glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza s jasnom porukom: “Čitav svijet pleše, slaveći ponižavajući poraz politike pred nogometom”.

Evo kako su ključni svjetski mediji secirali propast Trumpova i Infantinova plana:

Španjolska Marca trijumfalno je objavila: “Belgija završava Trumpovu utakmicu”. “Belgija je buku pretvorila u bijes, raspravu u nogomet, a kontroverzu u majstorsku klasu. U noći koju je zasjenio ‘slučaj Balogun‘, Crveni vragovi su pregazili SAD, izbacivši posljednjeg preostalog domaćina golovima De Ketelaerea, Vanakena i Lukakua te pruživši svoju najbolju predstavu na Svjetskom prvenstvu upravo kada im je to bilo najpotrebnije. Ni atmosfera, ni ‘pomilovanje’, ni američki san nisu mogli zaustaviti belgijsku momčad koja je uzela pravdu u svoje ruke i izborila četvrtfinalnu utakmicu protiv Španjolske.”

Madridski As također slavi veliku pobjedu sporta nad zakulisnim igrama: “Crveni vragovi su razbili posljednju preostalu zemlju domaćina Svjetskog prvenstva. Balogun, čovjek u središtu kontroverze, jedva se pojavio. Belgija je ušutkala skandal kliničkim završetkom. Telefon u Ovalnom uredu zvonit će cijelu noć. Pochettinovo obećanje se nije ostvarilo, unatoč njegovoj prisutnosti u Bijeloj kući. Svjetsko prvenstvo može se nastaviti bez zvjezdica, bez dodatnih utakmica na sudu i bez Sjedinjenih Država u konkurenciji.”

Dok britanski The Sun kratko likuje rečenicom da “čak ni Trump ne može spasiti Pochettinovu momčad”, australski Fox Sports donosi najoštriju osudu sramotnih pritisaka iz Washingtona:

“Nogometni svijet kolektivno se raduje nakon što su SAD doživjele brutalnu provjeru realnosti, ispadnuvši sa Svjetskog prvenstva nakon ponižavajućeg poraza od Belgije 4:1 u Seattleu. Nakon što su se našli u središtu jednog od najvećih skandala u povijesti turnira, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapanjujuće uvjerio čelnika FIFA-e Giannija Infantina da suspendira crveni karton Folarina Baloguna za utakmicu osmine finala, bijesni Belgijanci, čija je vlastita žalba naišla na gluhe uši, pokazali su se potpuno nemilosrdnima na terenu.”

Za kraj, talijanska La Gazzetta dello Sport kirurški je precizno objasnila zašto je američko ‘pomilovanje’ zapravo zapečatilo njihovu sudbinu:

“Donald Trump sada zna kako je nogomet složeniji od slanja jednog suspendiranog igrača na teren bez ikakvih pravila, ali trebao je znati onu staru anglosaksonsku poslovicu: ‘karma je kurva‘. Čak i u ovoj igri, najbolji način da sami postignete golove jest da zagolicate ponos svog suparnika. Tako su u bazenu Seattlea Sjedinjene Države poslale svog napadača kojeg je FIFA pomilovala, ali nisu uzele u obzir veću glad Belgijanaca i njihov povrijeđeni ponos nakon slučaja koji je predodređen da uđe u povijest.”