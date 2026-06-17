Švicarska uoči utakmice s BiH ostala bez važnog igrača

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak u Los Angelesu igra izuzetno važnu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva, a iz tabora našeg idućeg protivnika stižu vijesti koje idu na ruku izabranicima Sergeja Barbareza.

Švicarska selekcija suočava se s ozbiljnim kadrovskim problemima nakon što je njihov standardni lijevi stoper pod velikim upitnikom za predstojeći ogled.

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Miro Muheim (28) proživljava prave košmarne dane na ovogodišnjem Mundijalu. Nakon što je u prvoj utakmici protiv Katara (1:1) postao apsolutni tragičar postigavši autogol u 94. minuti, nesretni defenzivca zadesio je novi peh na treningu.

Muheim je ozlijedio mišić lista, zbog čega je odmah propustio momčadski trening, a liječnički tim Švicarske u pravoj je utrci s vremenom kako bi ga osposobio za meč protiv Bosne i Hercegovine.

Za Švicarce situacija postaje alarmantna, što je potvrdio i krilni napadač Ruben Vargas na konferenciji za novinare u San Diegu. Svjesni su da ih protiv motiviranih Zmajeva čeka pakao, a švicarski mediji slikovito poručuju da je u taboru njihove reprezentacije „već daleko prošlo jedanaest sati“ i da više nemaju pravo na kiks.

Krovna kuća svjetskog nogometa (FIFA) službeno je delegirala sudački tim za ovaj spektakl. Pravdu na travnjaku velebnog stadiona SoFi dijelit će portugalski arbitar João Pinheiro (38), kojem će pomagati sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maia.

Pinheiro slovi za iznimno autoritativnog suca, a prošle je sezone vodio osam mečeva Lige prvaka, uključujući i polufinalni triler između Bayern Münchena i PSG-a.

Bosna i Hercegovina u ovaj meč ulazi s jasnom računicom. Ranjen protivnik, poljuljano samopouzdanje i izostanak važnog obrambenog igrača Švicarske daju izabranicima Sergeja Barbareza idealnu priliku da pred desecima tisuća vatrenih navijača u dijaspori proslave povijesni trijumf na američkom tlu i naprave ogroman korak prema plasmanu u osminu finala Svjetskog prvenstva.