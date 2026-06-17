VIDEO / Vekić nakon osvajanja Londona poražena na berlinskoj travi

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-33), koja je prošlog tjedna osvojila WTA turnir u Londonu, u srijedu je u prvom kolu travnatog turnira u Berlinu poražena od Filipinke Alexandre Eale (WTA-35) sa 5-7, 4-6.

Vekić je odlično otvorila meč te je breakom u drugom gemu povela 2-0. No, Filipinka je odgovorila sa dva uzastopna breaka te je zaostatak 0-2 pretvorila u vodstvo 3-2. Mogla je hrvatska tenisačica vratiti jedan izgubljeni servis u šestom gemu jer je imala dvije vezane break lopte. No, propustila je to učiniti. Drugu priliku, koja joj se ukazala u osmom gemu, Osječanka je iskoristila te je poravnala na 4-4.

Do trećeg breaka u prvom setu Eala je došla u 11. gemu te je dobila priliku da servira za set. Tu šansu je iskoristila i dobila je prvi set sa 7-5.

Pozitivni momentum Eala je prenijela u durgi set, te je odmah došla do breaka i vodstva 2-0. Vekić je mogla vratiti izgubljeni servis u četvrtom gemu, imala je jednu break loptu, ali ju je propustila realizirati. Druga šansa joj se ukazala u desetom gemu, kada je imala četiri break lopte, od čega tri vezane. No, Eala je to uspjela spasiti i nakon sat i 57 munuta igre dobila je meč.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća pobjeda Filipinke. Eala je dobila i prethodna dva meča, u siječnju ove godine u Kooyongu te u Aucklandu.

Eala u sljedećem kolu igra protiv druge tenisačice svijeta Kazahstanke Jelene Ribakine.