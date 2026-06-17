Rakitić se oglasio uoči okršaja Hrvatske i Engleske: ‘Kao da smo ovo već doživjeli!’

FIFA World Cup 17. lip 202613:37 > 13:40 0 komentara
AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata po našem vremenu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske u Dallasu.

Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Rakitić je na društvenim mrežama podijelio fotografije s utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, među kojima se posebno ističu kadrovi iz dvoboja s Engleskom. Naravno, riječ je o polufinalu SP-a 2018. u Rusiji u kojem je Hrvatska nakon produžetaka pobijedila Englesku 2:1 i prvi put u povijesti izborila finale Svjetskog prvenstva.

“Kao da smo ovo već doživjeli! Toliko nezaboravnih uspomena. Sretno, Hrvatska, na ovom Svjetskom prvenstvu!”, poručio je Rakitić u objavi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup