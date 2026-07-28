Hrvatski kadeti slavili protiv Rumunjske i stigli na korak od četvrtfinala Eurobasketa

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska U18 košarkaška reprezentacija je u utorak u Rijeci igrala svoju treću utakmicu B divizije Eurobasketa. Nakon uvodne dvije pobjede protiv Norveške i Švicarske, red je došao na susret s Rumunjskom koja je također upisala dva slavlja. U napetom susretu do pobjede je na kraju s 88:83 došla reprezentacija Hrvatske.

Bolji početak imala je Hrvatska koja je ekspresno odjurila na 7:0, a potom i na 11:3. Međutim, Rumunjska se uspjela stabilizirati te je krajem četvrtine i povela s 19:18. Ipak, Hrvatska je postigla posljednji koš u prvih 10 minuta pa je prvi predah donio i hrvatsku prednost od 20:19.

U drugoj četvrtini većinu vremena prednost je imala gostujuća reprezentacija, no na veliki odmor se na kraju otišlo s izjednačenim rezultatom (44:44).

Izabranici Luke Kralja su u trećoj četvrtini ponovno stigli do +8 (54:46) da bi u posljednjih 10 minuta ipak ušli minimalnih +1 (64:63).

U tom posljednjem periodu ipak je bila bolja reprezentacija Hrvatske koja je na kraju slavila s 88:83. Najbolji u redovima domaće momčadi bio je Zdravko Perić s 18 poena, dobru utakmicu imali su Josip Santro s 14, Martin Salamunić s 13 te Patrik Dorotić koji je uz 11 poena uhvatio i 11 skokova.

Tako je nakon tri odigrana susreta Hrvatska na omjeru 3-0, no još nije sigurna u prolazak. Naime, u posljednjem kolu igraju protiv Crne Gore koja je izgubila od Rumunjske s 98:94 te u slučaju poraza od susjeda Hrvatska može biti najlošija u zatvorenom krugu tri reprezentacije.

Za to bi se trebala dogoditi i očekivana pobjeda Rumunjske protiv slabašne Norveške.