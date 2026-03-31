Suparnik Vatrenih na SP-u smijenio izbornika

Sebastian Bach via Guliver

Suparnik hrvatske nogometne reprezentacije u skupini L na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, Gana smijenila je izbornika Otta Adda nekoliko sati nakon 1-2 poraza od Njemačke u prijateljskoj utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu.

Poraz u Stuttgartu stigao je samo tri dana nakon teškog 1-5 poraza od Austrije u Beču, a njime je Gana produžila niz poraza na četiri utakmice jer je u studenom prošle godine izgubila u prijateljskim susretima na gostovanjima kod Japana (0-2) i Južne Koreje (0-1).

“Ganski nogometni savez (GFA) razišao se s glavnim trenerom muške seniorske reprezentacije Ottom Addom. Ta odluka stupa na snagu odmah”, objavio je GFA.

Addo (50) je vodio Ganu za zadnjem SP u Katru 2022., ali nije prošao skupinu u kojoj su još bili Južna Koreja, Portugal i Urugvaj. Nakon SP-a je napustio tu dužnost, ali se vratio u ožujku 2024. te je odveo Ganu na SP.

Ukupno je Addo na klupi Gane proveo 22 utakmice uz učinak od osam pobjeda, pet remija i devet poraza.

Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. U skupini su još Engleska i Panama.