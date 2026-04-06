Šunjić s BiH ide na SP, a sada komentirao i mogućnost povratka u Dinamo

xMarcoxCanonierox via Guliver

S Bosnom i Hercegovinom je preko Italije izborio Svjetsko prvenstvo.

Među pojedincima u uspjehu BiH ističe se i 29-godišnji Ivan Šunjić, koji je nogometno stasao u Zagrebu.

Preko Španskog, Zagreba, do podmlatka Dinama, pa posudbe u Lokomotivi, i ponovnog uzleta u Dinamu. Šunjić je zatim otišao u Birmingham, pa na posudbu u Herthu, a od ljeta 2024. godine igrač je Pafosa.

U studenome te godine prihvatio je i poziv iz Bosne i Hercegovine, te je odlučio igrati za Zmajeve.

Sada će na Svjetsko prvenstvo s BiH.

“Iskreno, nitko od nas još nije niti svjestan veličine te pobjede, kao da još ne shvaćamo što smo napravili. Kako dani prolazi i dojmovi se zbrajaju tako počinjemo shvaćati, ljudi već zovu, raspituju se za ulaznice, kako bi voljeli ići na SP, no, osobno još nekako i nisam u tom filmu. Treba vremena da sve to, na neki način, procesuiram”, rekao je Šunjić za Germanijak.

“Kad sam svojedobno pričao s izbornikom Sergejem Barbarezom i Emirom Spahićem, upravo su mi ovako predstavili taj projekt. Kao slaganje jedne momčadi, koja će biti dobra, konkurentna i kvalitetna. Vidio sam odmah koliko su svi zagrijani za uspjeh, za plasman na veliko natjecanje. Odličan smo skup iskusnih igrača, onih u najboljim godinama i onih mladih, koji tek dolaze. Kliknuli smo jako dobro, u momčadi vlada zajedništvo i sve je to došlo na naplatu protiv Italije. Barbarez i Spahić napravili su sjajnu priču.”

Katar, Švicarska i Kanada u grupi – je li prolazno?

“Iskreno, ja prije utakmice protiv Italije nisam niti znao u koju ćemo skupinu ako prođemo. Malotko od nas se time i bavio, bili smo fokusirani samo na Italiju, prije toga i na Wales. Da, ovako gledajući doista imamo što reći u toj grupi, ali znate kako je, uvijek se kaže da je najvažnija prva utakmica na turniru. Igramo protiv domaćina Kanade, sve je moguće, a ta bi utakmica mogla i dosta toga odrediti.”

Mogući povratak u Dinamo?

“Iz Dinama me nitko nije konkretno i direktno zvao pa nemam što drugo reći na tu temu. A što se tiče ljeta, trenutno ne razmišljam o tim stvarima. Sad sam doista zaokupljen završnicom ove sezone, da što bolje odradim obveze u Pafosu, a onda u prvi plan dolazi Svjetsko prvenstvo. To su moja dva fokusa u ovom trenutku. Na ljeto u Pafosu ulazim u zadnju godinu ugovora, što će biti, time ću se tada baviti. Kažem, sad me zanima samo što uspješniji kraj sezone, s vrhuncem na SP-u.”