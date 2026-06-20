Suigrači bojkotiraju Ronalda? Evo što im je poručio na društvenim mrežama

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HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, Cristiano Ronaldo, oglasio se na svojim društvenim mrežama par dana nakon remija protiv DR Konga (1:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Suočen s kritikama dijela javnosti koji je njegovu igru ocijenio pretjerano individualističkom, 41-godišnji napadač Al Nassra objavio je fotografiju koja podsjeća na njegovu bogatu karijeru uz znakovitu poruku u kojoj ističe kako se treba usredotočiti na ono što se može kontrolirati.

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Nedugo nakon toga, Ronaldo je podijelio i zajedničku fotografiju s reprezentativnim suigračima uz jasan natpis u kojem piše “Ostajemo ujedinjeni”, nastojeći tako utišati medijske spekulacije o narušenoj atmosferi u svlačionici.

Uoči Ronaldove objave, veliku pažnju medija privukla je izjava njegovog suigrača Joãa Nevesa. Portugalski veznjak je, govoreći o statusu iskusnog napadača u momčadi, naglasio kako u taboru reprezentacije vlada ravnopravnost. Neves je istaknuo kako svi cijene ono što je Ronaldo učinio za nacionalnu vrstu, ali da u ovom trenutku i suigrači i sam Ronaldo gledaju na njega kao na još jednog člana momčadi koji je došao pomoći, te da on donosi svoj doprinos kao i svi ostali.

Iako su pojedini analitičari i navijači tu izjavu protumačili kao nedostatak poštovanja prema klupskoj i reprezentativnoj legendi i pokrenuli glasine o bojkotu Ronalda od strane suigrača, iz tabora momčadi Roberta Martíneza šalju se poruke o zajedništvu.