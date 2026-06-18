‘Ronaldo bi sam trebao preseliti na klupu, s 41 nije isti igrač’

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Bahho Kara via Guliver

Nakon neočekivanog remija Portugala protiv DR Konga (1:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., uloga Cristiana Ronalda u reprezentaciji ponovno se našla pod povećalom javnosti.

Bivši reprezentativac Gane, Kevin-Prince Boateng, javno je kritizirao 41-godišnju zvijezdu i pozvao izbornika Roberta Martineza da ga preseli na klupu.

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Gostujući na televiziji SBS Sport, Boateng je izjavio kako Ronaldova prisutnost na terenu guši napadačku fluidnost i stvara nezdrav pritisak na ostatak momčadi.

“Ako smijem biti iskren, Ronaldo bi, da je pravi timski igrač, sam odstupio i pustio mlađe igrače da zablistaju. Portugal je bolja momčad bez njega. Kada je on u igri, pritisak na ekipu je ogroman jer mu svi po svaku cijenu žele dodati loptu”, oštar je bio Boateng.

Bivši igrač Milana i Barcelone ipak je naglasio kako je i dalje “veliki fan” svega što je Ronaldo postigao u karijeri, ali smatra da bi u ovim godinama njegova uloga morala biti drugačija ako Portugal želi otići daleko u Sjevernoj Americi.

“On zbog svojih godina jednostavno više nije isti igrač. Ako Portugal želi imati šanse za visok plasman, Ronaldo bi trebao ulaziti u posljednjih 15 do 20 utakmice i svojim iskustvom rješavati susrete“, sugerirao je Boateng.

Statistika analitičke kuće Opta potvrđuje da je Ronaldo imao vrlo slab učinka u utakmici protiv DR Konga. Iako je postavio povijesni rekord kao najstariji igrač u polju koji je ikada počeo utakmicu na Svjetskom prvenstvu (41 godina i 132 dana), u 90 minuta upisao je svega 25 dodira s loptom, što je njegov najniži učinak u karijeri na velikim natjecanjima. Također, susret je završio bez ijednog udarca u okvir gola.

Unatoč lavini kritika, izbornik Roberto Martinez odmah je stao u obranu svog kapetana pa se očekuje da će Ronaldo zadržati mjesto u početnom sastavu i u utakmici drugog kola protiv Uzbekistana.