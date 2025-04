Strupar za SK: PSG je moćan, vidim ga u finalu s Barcelonom

Branko Strupar je u razgovoru za Sport Klub analizirao prve utakmice. Dotaknuo se poraza Reala, s kim bi PSG mogao igrati u finalu, potencijalnih parova polufinala i Luke Modrića u ulozi kapetana.

Kako ste vidjeli pobjede Arsenala i Intera?

“Bayern je puno bolje igrao u odnosu na rezultat. Kane je kod 0:0 imao priliku i bile su neke bolje situacije. Inter je u nekim periodima izgledao kao da igra protiv reprezentacije svijeta. Nakon što Bayern nije realizirao svoje šanse, Inter je poveo iz kontre. To je bila odlična akcija Intera, koji pod Inzaghijem igra u formaciji 3-5-2. To je već uigrano, a najveći nedostatak Bayerna je Musiala koji radi razliku i ima ideju. On je mozak momčadi i njegova ozljeda je jako oslabila Bayern, koji ima dodatnu motivaciju jer je ove godine domaćin finala Lige prvaka. U drugom dijelu uspio je izjednačiti zahvaljujući Mülleru, koji je ušao i zabio za 1:1. Nakon tog gola imao je inicijativu i kada se nadaš ili kada vjeruješ da će zabiti drugi, dogodila se kontra u kojoj je naivno ispao i izgubio. Rezultat je neočekivan i Bayern sada ima uzvrat u Milanu. Nije gotovo, ali velika prednost je na strani Intera.”

“Što se Arsenala i Reala tiče, ona dva slobodna udarca su savršenstvo. Već dugo nisam vidio tako dobro izvedena slobodnjaka i to je povijest jer su iz njih pala dva gola. Treći je odlična akcija i bio sam optimist što se Arsenala tiče, ali nisam vjerovao da će biti 3:0. Realu je prolaz kao dobar dan, ali sada vjerujem da će Arsenal proći. Real svakome može zabiti tri ili četiri komada, ali nije u dobroj formi s obzirom na domaći poraz od Valencije i da se nalazi u maloj krizi.”

Znači, nije vas iznenadio poraz Reala koji je branitelj naslova.

“Ne, nimalo. Predvidio sam, ali nisam mislio da će biti 3:0 nego barem jedan razlike. Real je uvijek Real, ali vjerujem u Arsenal. Iako brzi gol u prvih 20 minuta sve mijenja, mislim da nema šanse.”

Vaš komentar na slavlja PSG-a i Barcelone?

“Nakon utorka, srijeda je bila manje interesantna. Vjerovao sam da će domaćin napraviti razliku i mislio da će Kovač s Borussijom pružiti malo veći otpor. Mislim da je Barca riješila sve u prvoj utakmici i teško da će joj se dogoditi debakl. Borussia je bila neprepoznatljiva, iako je u zadnje dvije prvenstvene utakmice zabila sedam golova. Budući da dobro znam Aston Villu, mislio sam da će pružiti bolji otpor. PSG je prava i jako moćna momčad, koja je izbacila Liverpool te ih vidim u finalu s Barcom.”

Spomenuli ste finale između Barce i PSG-a. Ako u četvrtfinalu bude ovako kako jest, u polufinalu igrali bi Arsenal i PSG te Barcelona i Inter.

“Vjerujem da Barca prolazi, a Arsenal me toliko ugodno iznenadio i protiv PSG-a bit će jaka utakmica. Više navijam za Arsenal, ali PSG je jako dobar, dinamičan i brz. Ako Arsenal uđe u finale, osvojit će Ligu prvaka.”

Kako vam se činio Modrić, koji je bio kapetan?

“Bio je stalno dupliran, ali nije me ništa neugodno iznenadio. Igrao je koliko je mogao.”