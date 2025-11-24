Što hit trener priča igračima na treningu? ‘Svi mi moramo trenirati, samo Eto’o ne mora!’

Podijeli :

Jure Banfi

Najbolji strijelac Europe s 25 golova dosad u sezoni u svim natjecanjima, Franko Kovačević, dao je veliki intervju za Sport Klub našoj Ines Švagelj.

Kovačević je trenutačno napadač Celja u kojem ga trenira Albert Riera. O tom se treneru puno priča ovdje na Balkanu, šuška se da ga žele i Dinamo i Zvezda, a Franko nam je otkrio neke detalje o Rieri i gdje ga on vidi.

“Mislim da je sreća naša što je on tek na početku karijere, pa sad je tu, možemo mi uz njega raditi. Sad se spominju tu klubovi, ajmo reći naši neki klubovi s Balkana. Zato jer je on na početku, ja bih rekao, ali mislim da to nije baš toliko ni realno i da se neće takve neke stvari još dugo moći pričati, jer mislim da je on materijal za Lige petice i mislim da će, ako ne kroz ovu, još jednu stepenicu, vjerujem da će brzo doći tamo.”

Kako izgleda jedan trening Celja pod Rierom iz tvog iskustva? Teško, naporno ili taman?

“Pa nije, mislim, taman. Uživamo, ima puno i priče, ima puno objašnjavanja tih nekih stvari, što trebamo raditi. Prvo želi neku jasnu sliku napraviti, a onda kreće trening i tu samo detalji. Uvijek kaže neke priče, anegdote, pokušava na neki, ajmo reći, svoj način objasniti kako da dođemo do tih nekih rješenja.

I eto, stalno se unapređujemo, imamo sve više rješenja na sve više sistema i baš me to veseli. Svaki dan se veselim doći na trening da vidim šta će novo reći i što mogu naučiti i kako riješiti neki problem. Čak ga ja, i ako smo na aerodromu ili negdje, ja ga znam pitati nekog što bi da se ovo desi, što bi da igramo s crvenim, što bi da s ovim, što bi da s onim, volim slušati što on kaže i koja su njegova rješenja.”

Ispričao je i neke anegdote koje im je Riera ispričao.

“Priča o nekim nekim velikim imenima, tim nekim igračima. Ne znam, da svi mi moramo trenirati, samo Samuel Eto’o ne mora trenirati. On je u karijeri jedino njega vidio da kad nije trenirao da je igrao vrhunski, a ovi svi drugi trebaju raditi s kim je on igrao. Neku priču za Torresa i Gerrarda mi je ispričao. Kako je Gerrard objasnio Torresu da koristi svoje najbolje kvalitete. I tako, uvijek za neke te igrače kaže neke situacije, ali uglavnom to su pozitivne stvari. Nekad nisu čiste i jasne, ali ako ti malo razmisliš o tome vidiš što je on tu htio. Uvijek ima skrivenu namjeru kad nešto priča.”

