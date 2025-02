Stižu nove velike promjene u Ligi prvaka, jedan dio natjecanja seli iz Europe?

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno

UEFA razmatra velike promjene u Ligi prvaka kako bi se suprotstavila sve većoj prijetnji alternativnih natjecanja poput Unify League, koja već ima podršku velikih klubova poput Real Madrida.

Nakon što je projekt Superlige propao, UEFA nastoji zadržati kontrolu i povećati prihode, a jedna od najkontroverznijih ideja je preseljenje finala Lige prvaka izvan Europe, konkretno u Sjedinjene Američke Države.

Novi ligaški format Lige prvaka već je donio značajne promjene – natjecanje je prošireno s 32 na 36 klubova, a prvih osam ide izravno u osminu finala, dok momčadi od 9. do 24. mjesta igraju dodatne kvalifikacije. No, UEFA sada razmatra još radikalnije poteze i već je započela pregovore s američkom tvrtkom Relevant Sports, specijaliziranom za organizaciju sportskih događaja. Cilj je da se od 2027. do 2033. finale Lige prvaka održava u SAD-u, što bi bio povijesni presedan, budući da je završnica ovog natjecanja uvijek igrana u europskim gradovima.

Međutim, vijest je naišla na oštre kritike navijača, koji su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo. Komentari poput “Superliga sada ne zvuči tako loše”, “UEFA uništava nogomet”, i “Nikada nećete vidjeti NBA finale ili Super Bowl u Europi” jasno pokazuju negativnu reakciju ljubitelja nogometa. Hoće li UEFA zaista provesti ovaj plan ili će reakcija navijača utjecati na konačnu odluku, ostaje za vidjeti.