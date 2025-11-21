Štimčev Zrinjski u teškim uvjetima upisao važnu pobjedu na gostovanju: Zabio i bivši dinamovac

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

15. kolo bosanskohercegovačke nogometne lige otvorili su Radnk iz Bijeljine i mostarski Zrinjski čiji je trener Igor Štimac. Mostarski klub tražio je pobjedu kojom bi se privremeno odvojio od prvog pratitelja Borca iz Banje Luke. Do nje je Zrinjski došao. Golove u pobjedi 2:0 zabili su Slobodan Jakovljević i Matej Šakota.

Štimčeva momčad dominirala je u prvom dijelu, ali to nisu uspjeli naplatiti pogotkom te se na predah otišlo s rezultatom 0:0.

Ipak, početkom drugog dijela Zrinjski je uspio povesti protiv Radnika. Za vodstvo je u 48. minuti pogodio Slobodan Jakovljević na asistenciju Lea Mikića, bivšeg igrača Sesveta koji je osim toga većinu svoje karijere odigrao u Austriji.

Do kraja susreta Mostarci su došli do drugog gola, a strijelac je bio Matej Šakota, bivši igrač Dinama i Slaven Belupa. Zrinjski je ovom pobjedom 2:0 došao na +5 od Borca iz Banje Luke koji ima i utakmicu manje.