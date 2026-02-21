Štimac sumnja u regularnost utakmice? ‘Ulične priče dobivaju potvrdu, evidentno je što se radi Zrinjskom’

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver Images

Svega tri dana nakon veličanstvenog remija s engleskim premierligašem Crystal Palaceom Zrinjski nastavlja bitku za naslov u Bosni i Hercegovini. Trener Igor Štimac prokomentirao je i ulične priče koje su, po njemu, dobile potvrdu te kako je stoga njegov klub u velikom hendikepu.

Zrinjski je u četvrtak u Mostaru odigrao 1:1 protiv višestruko bogatijeg Crystal Palacea u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige, ali nije imao puno vremena uživati u povijesnom rezultatu budući da već u nedjelju 22. veljače na svom travnjaku dočekuju Široki Brijeg.

“Respektiramo Široki zbog tradicionalnog rivalstva. Otkinuli su nam par bodova na početku mog rada ovdje i s velikom ozbiljnošću pristupamo ovoj utakmici. Imali su turbulentno razdoblje iza sebe i rekao ih da su ugodno iznenađenje nastavka prvenstva. Mi moramo voditi računa o sebi i odabrati pravi sastav koji će imati dovoljno svježine za poraziti protivnika”, rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac.

Remi s Palaceom svakako je ostavio traga.

VEZANA VIJEST VIDEO / Sjajni Zrinjski remizirao s Crystal Palaceom, u Londonu će loviti osminu finala KL-a Štimac: Ostali smo živi, a mogli smo biti i življi jer smo imali bolje prilike nego oni. Bogu hvala

“Nastojat ćemo s naše strane osigurati da odmorimo one koji nemaju svježinu i staviti one sa svježim nogama koji čekaju svoju šansu.”

Na pitanje što taktički očekivati od Širokog Brijega, Štimac je krenuo komentirati bizarnu situaciju koja se dogodila u petak. Vodeći Borac iz Banja Luke pobijedio je u gostima Slogu iz Doboja 4:0 i tako pobjegao drugoplasiranom Zrinjskom na sedam bodova.

Sloga je na društvenim mrežama objavila povratak bivšeg trenera Nedima Jusufbegovića koji je tako naslijedio Marka Maksimovića. Zanimljiv je bio tajming te objave, za vrijeme utakmice, zbog čega je cijela priča postala viralna u regiji.

“Ne znam što više od koga očekivati u ovoj ligi, iskreno”, počeo je Štimac, očito neizravno izrazivši sumnju u regularnost te utakmice.

“Koliko god sam bio sretan uoči, tijekom i nakon utakmice u kojoj smo dali sve od sebe da predstavimo naš klub, grad i BiH na visokoj razini u Europi, drugi su se bavili sastancima u uredima gradonačelnika, restoranima, mijenjali trenere koji se ne žele sklanjati protivnicima i doveli druge koji će se skloniti.”

Bivši hrvatski izbornik je nastavio:

“Ulične priče dobivaju potvrdu. Jučer (op.a. petak) smo svjedočili jednoj utakmici u kojoj je šest vrlo dobrih igrača jedne momčadi bez razloga izostavljeno. Nisu bili u kadru. Evidentno je što se radi, ali mi ćemo voditi računa o sebi i protiv svih tih anomalija ostati jaki i čvrsti, dosljedni sebi.”

U zaključku je Štimac poručio:

“Imamo silan motiv. Svjesni smo svega što se događa. Moji će momci ispoljiti pravu energiju iako očekujemo tvrdog i agresivnog protivnika. Uvjeren sam da ćemo biti pravi.”