VIDEO / Sjajni Zrinjski remizirao s Crystal Palaceom, u Londonu će loviti osminu finala KL-a

Podijeli :

HŠK Zrinjski Mostar remizirao je u Mostaru 1:1 protiv Crystal Palace FC u prvoj utakmici nokaut-faze UEFA Europa Conference League te tako zadržao izglede za plasman u osminu finala. Momčad koju vodi Igor Štimac uzvrat igra za sedam dana u Londonu, a prije toga u nedjelju dočekuje NK Široki Brijeg u prvenstvu BiH.

Podsjetimo, osam prvoplasiranih iz ligaške faze Konferencijske lige izravno je izborilo osminu finala, dok se klubovi od 9. do 24. mjesta bore za preostala mjesta kroz doigravanje. Crystal Palace završio je prvu fazu na 10. mjestu s deset bodova, a Zrinjski je bio 23. sa sedam. Engleski sastav, prošlosezonski osvajač FA Cupa nakon finalne pobjede nad Manchester City FC (1:0), stigao je u BiH kao favorit.

Gosti su poveli u 44. minuti pogotkom Ismaïla Sarra, koji je precizno pogodio prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Zrinjski je izjednačio u 55. minuti: Leo Mikić presjekao je dodavanje na sredini terena, krenuo prema golu i uposlio Karlo Abramovića na desnoj strani, a on se namjestio na desnicu i pogodio suprotni kut za konačnih 1:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.