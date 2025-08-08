Štimac: Nije ovo ono što ja želim kao trener

Podijeli :

Hrvatski nogometni stručnjak na klupi mostarskog Zrinjskog vjeruje u prolaz iako nije bio zadovoljan nakon što je njegov tim odigrao neriješeno 1-1 protiv islandskog Breidablika u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige.

“Nije ovo ono što ja želim kao trener. Vidljiv je nedostatak samopouzdanja, pogotovo kad utakmicu otvoriš mlako i s greškama”, rekao je Štimac na konferenciji za novinare komentirajući sinoćnji susret.

Dodao je kako su svi očekivali pobjedu, a na kraju je njegov klub bio zadovoljan što nisu poraženi od islandskog prvaka.

“Nismo zadovoljni jer željeli smo bilo kakvu pobjedu”, dodao je strateg Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog.

Prema njegovim riječima, optimizam za prolaz dalje u Europskoj ligi i plasman u posljednju rundu doigravanja daje rezultat iz prvog susreta u kojemu su se Mostarci ipak vratili s aktivnim rezultatom nakon što su Islanđani poveli.

“Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolazak”, rekao je Štimac. Mostarska ekipa u domaćem prvenstvu odgodila je odigravanje i trećeg prvoligaškog susreta zbog obveza u Europi.