Štimac nadjačao GOŠK i zakoračio u polufinale Kupa BiH te otkrio

5. ožu 2026
Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

U prvoj utakmici četvrtfinala nogometaši iz Mostara napravili korak prema polufinalu.

Nogometaši Zrinjskog u prvom dvoboju slavili 2:1 protiv GOŠK-a.

“Čestitam igračima, prava utakmica kako Kup i zaslužuje. Publika može biti zadovoljna. Pokazali smo da imamo širok roster, tako da sam prezadovoljan”, rekao je Štimac i dodao:

“Hvala domaćinu koji je potrudio pripremiti težak teren, srećom nije bilo ozljeda.”

Uzvratna utakmica je za sedam dana u Mostaru.

