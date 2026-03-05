Štimac nadjačao GOŠK i zakoračio u polufinale Kupa BiH te otkrio

U prvoj utakmici četvrtfinala nogometaši iz Mostara napravili korak prema polufinalu.
Nogometaši Zrinjskog u prvom dvoboju slavili 2:1 protiv GOŠK-a.
“Čestitam igračima, prava utakmica kako Kup i zaslužuje. Publika može biti zadovoljna. Pokazali smo da imamo širok roster, tako da sam prezadovoljan”, rekao je Štimac i dodao:
“Hvala domaćinu koji je potrudio pripremiti težak teren, srećom nije bilo ozljeda.”
Uzvratna utakmica je za sedam dana u Mostaru.
