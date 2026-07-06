Španjolski mediji: Real je spreman dati 220 milijuna eura za Olisea

Španjolski nogometni velikan Real Madrid ustrajan je u tome da u ljetnom prijelaznom roku dovede veznjaka Bayerna Michaela Olisea (24), objavili su španjolski mediji.

Real je, tvrde mediji, spreman ponuditi 220 milijuna eura za francuskog reprezentativca. Fiksni dio odštete iznosio bi 190 milijuna eura, te još 30 milijuna u bonusima.

Olise je briljirao prošle sezone u dresu Bayerna postigavši 22 gola i 31 asistenciju. Odlične partije pruža i na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Francuski veznjak je prošao kroz omladinske pogone Arsenala, Chelseaja i Manchester Cityja, a 2021. je stigao u Crystal Palace. Nakon tri sezone u Crystal Palaceu u ljeto 2024. potpisao je za Bayern, koji je za njega platio 53 milijuna eura.

Ugovor s Bayernom veže ga do lipnja 2029. godine. Za francusku reprezentaciju je u 22 utakmice upisao sedam pogodaka i devet asistencija.

Podsjetimo, krajem lipnja Real je jasno poručilo da nisu imali nikakav kontakt s francuskim nogometašem niti s njegovim predstavnicima.

U objavi se dodatno naglašava da između Reala i Olisea, njegovih agenata ili bilo koga iz njegova okruženja nije bilo ni direktnih ni posrednih razgovora. Klub je time odgovorio na sve češće navode u medijima koji su se pojavili posljednjih dana.

Ujedno, madridski velikan iskoristio je priopćenje kako bi istaknuo dobre odnose s Bayernom, naglašavajući dugogodišnje partnerstvo i međusobno poštovanje između dvaju klubova. Iz Reala su pritom izrazili nezadovoljstvo zbog širenja informacija koje smatraju neutemeljenima.