Poznato gdje će se igrati španjolski Superkup ove sezone

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AP Photo/Alberto Saiz via Guliver Images

Ovosezonski španjolski nogometni Superkup, na kojem će sudjelovati Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad i Atletico Madrid, održat će se od 2. do 7. veljače u Turskoj, a ne u Saudijskoj Arabiji u kojoj će se u isto vrijeme održavati Azijski kup, objavio je Španjolski nogometni savez (RFEF).

Španjolski Superkup se od 2020. godine održava u Saudijskoj Arabiji s kojom RFEF ima ugovor do 2027. godine. No, s obzirom na odigravanja Azijskog kupa, koji je na programu od 7. siječnja do 5. veljače u toj zemlji, RFEF se odlučio za promjenu lokacije, ali je isto tako i dodao kako će se stoga 2028. Superkup opet igrati u Saudijskoj Arabiji.