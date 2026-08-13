Kaos u Madridu: Navijači španjolskog kluba idu u bojkot uoči početka La Lige

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AP Photo/Markus Schreiber via Guliver

Velika kriza u Rayo Vallecanu uoči početka nove sezone dobila je nastavak.

Nakon što je Zajednica Madrid privremeno oduzela koncesiju za kultni Stadion de Vallecas zbog sigurnosnih i infrastrukturnih problema, klub i njegovi navijači našli su se u novim problemima.

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Organizirane navijačke skupine, predvođene Savezom udruga navijača Rayo Vallecana i platformom ADRV, oglasile su se službenim priopćenjem u kojem su jasno poručile da odbijaju pratiti svoju momčad na zamjenskim stadionima.

Rayo bi prvu domaću utakmicu protiv Deportivo Alavésa (20.08., 21:00 sati, uživo na Sport Klubu) trebao odigrati na zamjenskome terenu, no umjesto podrške s tribina, momčad očekuju prazna navijačka mjesta, piše Marca. Navijači su odriješito poručili da neće kročiti ni na Butarque u Leganésu, ni na El Plantío u Burgosu, niti na bilo koji drugi zamjenski stadion koji uprava kluba odabere.

Ovakav će potez izravno utjecati na atmosferu oko momčadi, koja po prvi put nakon dugo vremena mora igrati domaće susrete izvan svojega prepoznatljivog doma i kultne četvrti Vallecas. Navijači ističu kako je ovo jedini način da zaštite dostojanstvo kluba, ali i svoja navijačka prava u trenutcima koje opisuju kao kritične za budućnost kluba.

Osim samoga bojkota tribina, navijački je savez uputio i izravan financijski ultimatum upravi na čelu s predsjednikom Raúlom Martínom Presom. Od uprave se traži hitno i točno informiranje svih vlasnika godišnjih ulaznica o tome koliko će se točno utakmica morati odigrati izvan stadiona u Vallecasu.

Jednako tako, zahtijeva se omogućavanje povrata razmjernoga dijela cijene godišnjih pretplata za sve utakmice koje se ne odigraju na matičnome stadionu. Ako klub odbije vratiti novac, navijačke udruge najavljuju pokretanje pravnih postupaka jer smatraju da je nastala situacija čista povreda ugovora o pretplati, pri čemu krivnju stavljaju isključivo na teret kluba, pozivajući se na nalaze službene revizije.

Navijački bunt dodatno je uzdrmao klub u ionako turbulentnome prijelaznom roku. Uprava se sada nalazi pod golemim pritiskom javnosti i vlastitih pristalica, a početak nove prvoligaške sezone za Rayo Vallecano donosi nikad veću neizvjesnost.

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