Španjolci šuškaju o novom skandalu u Realu, a sve zbog ovog poteza Bellinghama i Mbappea

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xAlexandraxFechete Sportspressphoto_SPR193135 via Guliver

Engleska i Francuska odmjerile su snage u spektakularnoj utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, u kojoj su Englezi slavili sa 6:4 i osvojili brončanu medalju.

Osim same golijade, ovaj je dvoboj bio u središtu pozornosti i zbog izravnog okršaja suigrača iz Real Madrida – Judea Bellinghama i Kyliana Mbappéa.

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Šuškanja o narušenim odnosima i lošoj atmosferi između dviju velikih zvijezda traju još od klupske sezone, a njihovo ponašanje nakon završetka utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama samo je dodatno potpirilo te glasine. Iako su se prije početka susreta sportski pozdravili, pri čemu je Mbappé namignuo Bellinghamu, scene nakon posljednjeg sudačkog zvižduka potaknule su brojna pitanja, pišu španjolski mediji.

Nakon završetka susreta, kamere nisu uspjele zabilježiti niti jedan trenutak u kojem su se dvojica Madriđana pozdravila. Dok je Mbappé odmah otišao prema rubu terena, Bellingham je čestitao ostalim francuskim reprezentativcima – uključujući i novopečenog klupskog suigrača Ibrahimu Konatéa – no pozdrav s Mbappéom je ili izostao ili se dogodio daleko od očiju javnosti.

Španjolski mediji odmah su se prisjetili i starih snimki s Santiago Bernabéua iz prošle sezone, kada je Bellingham u prolazu potpuno ignorirao Mbappéa koji je očekivao pozdrav, ostavivši Francuza da pred kamerama “simulira” kako se ništa nije dogodilo.

Izvori bliski klubu podsjećaju da je sukob navodno dublji te da vuče korijene iz klupskih previranja oko podrške Xabiju Alonsu. Mbappé je tada navodno javno prozvao dio svlačionice, među kojima je bio i Bellingham, zbog nedostatka podrške baskijskom stručnjaku.

“Pred novim trenerom Reala, Joséom Mourinhom, sada je ozbiljan zadatak da primiri ove borbe ega kako one ne bi ugrozile klupske ciljeve u novoj sezoni”, poručuje Mundo Deportivo.