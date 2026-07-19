Rakitić: ‘Natjerali su me da za njih navijam, pritisak u kući’

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je da se nada pobjedi Španjolske nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva.

Nekadašnji vezni igrač Seville i Barcelone javio se iz Hrvatske videovezom u emisiju DAZN televizije u Španjolskoj, pri čemu je bio obučen u dres španjolske reprezentacije.

“Natjerali su me, pritisak u kući,” izjavio je 38-godišnji Rakitić čija je supruga Raquel Mauri iz Seville. S njom ima dvije kćeri.

“Rekle su mi: ‘Tata, ako ne obučeš dres, ne damo ti razgovarati ni s kim. Jedva čekam utakmicu. Trenutačno sam ovdje u Hrvatskoj, vlada veliko uzbuđenje. Ovo je finale koje smo svi željeli gledati. Nadam se da će vrijeme brzo proći kako bismo napokon mogli gledati tu utakmicu i da će Španjolska pobijediti”, izjavio je.

Rakitić, donedavni tehnički direktor splitskog Hajduka, s Hrvatskom je 2018. osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Argentinski kapetan Lionel Messi njegov je bivši suigrač iz Barcelone s kojom je 2015. osvojio Ligu prvaka.