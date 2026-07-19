Chelsea započeo pregovore i o dolasku francuskog reprezentativca

Nakon što je u subotu odjeknula vijest da je Chelsea poslao rekordnu ponudu za engleskog reprezentativca Morgana Rogersa, s Otoka stižu informacije o novom velikom poslu Bluesa.
Poznati novinar Ben Jacobs izvještava da su čelnici londonskog kluba već započeli službene pregovore za dovođenje francuskog reprezentativca Maxencea Lacroixa.
Središnji branič Crystal Palacea iza sebe ima zapaženu minutažu na netom završenim utakmicama Francuske na Svjetskom prvenstvu. U polufinalnom ogledu protiv Španjolske u igru je ušao već u 30. minuti kako bi zamijenio teško ozlijeđenog Williama Salibu, dok je u subotnjem susretu za treće mjesto protiv Engleske bio starter.
Unatoč tome što je obrana Francuske u tom dvoboju primila čak šest golova, Lacroix je zaradio treću najvišu ocjenu u momčadi Didiera Deschampsa.
Prema Jacobsovim saznanjima, interes za 26-godišnjeg braniča pokazuje i Arsenal, no Crystal Palace je postavio visoku letvicu i procjenjuje svog igrača na 55 milijuna funti. Kako bi omekšali stav gradskog rivala, sa Stamford Bridgea su navodno spremni u suprotnom smjeru, kao dio transfera za Lacroixa, poslati Trevoha Chalobaha, o čemu je prije nekoliko dana pisao i britanski Mirror.
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