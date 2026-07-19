‘Bilić preklinje Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju’

Bilić je nakon devet godina naslijedio Zlatka Dalića, a pred njim su odmah veliki izazovi poput Lige nacija i skupine s Engleskom, Španjolskom i Češkom.

Na prvoj konferenciji za medije novi izbornik jasno je poručio koliko mu znači Modrić, ali i naglasio da će odluka o nastavku reprezentativne karijere biti isključivo njegova.

“Moj prvi korak je slaganje stručnog stožera, gdje još moramo doraditi neke detalje. Drugi je razgovor s igračima, a prvenstveno s Lukom Modrićem. Svi znamo tko je Luka. Odluka je isključivo njegova, s obzirom na to što znači za nogomet i za reprezentaciju. On je puno više od najboljeg igrača u povijesti naše reprezentacije”, izjavio je Bilić.

Otkrio je i da kontakt s Modrićem nije prekinut te da su razgovarali i ranije.

“Razgovarali smo još prije godinu dana. Jedna od prvih stvari koje ću učiniti je ponovni razgovor s njim. Naravno da bih volio da nastavi igrati za reprezentaciju, ali na kraju je odluka njegova“, rekao je Bilić.

Osim reprezentacije, neizvjesna je i Modrićeva klupska budućnost. Milan ga želi zadržati još jednu sezonu, a u pregovore su se uključili vlasnik Gerry Cardinale i trener Ruben Amorim.

Iako su se pojavile informacije da bi nakon Svjetskog prvenstva mogao završiti karijeru, mogućnost nastavka igranja i dalje postoji.