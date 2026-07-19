Olmo među slabije ocijenjenima, Messija ‘nema nigdje’

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U velikom finalu Svjetskog prvenstva 2026. na stadionu MetLife, španjolska Marca analizirala je nastupe igrača nakon prvih 45 minuta.

U tekstualnom prijenosu posebno su se osvrnuli na učinak kapetana Argentine Lionela Messija te španjolskog ofenzivca i bivšeg dinamovca Danija Olma.

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Marca je u naslovu analize argentinske reprezentacije oštro istaknula kako “Messija nigdje nema”, aludirajući na njegov slab doprinos u prvom dijelu utakmice u kojoj Argentina teško zadržava posjed lopte.

“Jedva je dotaknuo loptu, ali je imao jedno dodavanje koje bi ga, da ga Unai Simón nije predvidio i presjekao, ostavilo potpuno samog u situaciji jedan na jedan sa španjolskim vratarom.”

S druge strane, Dani Olmo odigrao je znatno zapaženiju ulogu u dominantnijem prvom poluvremenu Španjolske. Iako je bio među najslabije ocijenjenim igračima (6.5), bio je ključan u najopasnijoj akciji “Furije”.

“Pružio je sjajnu asistenciju za ono što je moglo rezultirati prvim pogotkom na utakmici, kada je idealno gurnuo loptu Lamineu Yamalu u napad. U jednoj situaciji Alexis Mac Allister je oštro startao na njega, no Španjolac je na sreću izbjegao ozbiljniju ozljedu”, napisala je Marca o njegovoj igri.