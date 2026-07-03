Španjolci: ‘Ovo je najveća krađa na SP-u?’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Puno se priča o utakmici Hrvatske i Portugala u kojem su Vatreni poraženi 1:2 i ispali su u šesnaestini finala SP-a u Torontu.

Unatoč Fifinu pojašnjenju da je odluka donesena pomoću senzorske tehnologije unutar službene lopte, raste konsenzus među medijima i analitičarima da je Hrvatska drastično zakinuta.

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Glavni argument leži u činjenici da za poništavanje gola nije postojao nedvojben vizualni dokaz.

Oštre kritike uputio je španjolski Mundo Deportivo, čiji je novinar Pablo Planas napisao tekst pod naslovom u kojem se pita je li utakmica Hrvatske i Portugala “najveća pljačka na prvenstvu?”. Meta kritika je norveški sudac pravde Espen Eskas, koji je u 13. minuti sudačke nadoknade poništio gol Joška Gvardiola za izjednačenje na 2:2. Gol je prvotno priznat, no nakon VAR intervencije Eskas je išao provjeriti je li Mario Pašalić bio u zaleđu. Arbitar je procijenio da je Igor Matanović prethodno skrenuo loptu glavom, čime je aktivirao nedopuštenu poziciju suigrača.

Planas upozorava da TV snimke ne pokazuju jasno Matanovićev dodir. Sudac se zapravo povodio za podacima iz senzora lopte koji je zabilježio mali kontakt, a ne za onim što se vidjelo na ekranu.

Čak ni naknadno prikazani kut iza gola nije otklonio sumnje. S obzirom na to da VAR protokol nalaže promjenu odluke isključivo u slučaju “jasne i očite pogreške”, ostaje sporno je li nevidljivi dodir bio dovoljan razlog za preokretanje prvotne odluke.

Fifa pak ostaje pri svome, tvrdeći da je tehnologija Connected Ball i senzor u Adidasovoj lopti potvrdio kontakt.