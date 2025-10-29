Španjolci: Bara došao na hitan sastanak u Barcelonu zbog situacije s Olmom

Podijeli :

xSergioxRuizx via Guliver

Sportski direktor Barcelone Deco sastao se s Andyjem Barom, koji je menadžer Danija Olma, kako bi razgovarali o njegovom zdravstvenom stanju.

U zadnje vrijeme situacija nije dobra jer Olmo ima sve više problema s ozljedama, a to zabrinjava čelne ljude Barcelone. Kako bi riješili ovaj problem, u Barceloni je održan hitan sastanak sportskog direktora Deca i Olmovog menadžera Andyja Bare.

POVEZANO Još loših vijesti za Flicka: Ozlijedio se i Dani Olmo! VIDEO / Olmo priredio show u pobjedi Barcelone! Prvo je prekrasno asistirao, a onda zabio gol

Deco je pozvao Baru kako bi razgovarali o Olmovoj situaciji i da bi ga upoznali s planom za njegov oporavak. Španjolski mediji pišu da su čelnici Barcelone izrazili zabrinutost zbog Olmovih ozljeda i da već nekoliko mjeseci pokušavaju pronaći rješenje, no da im dosad to nije polazilo za rukom.

Katalonski Sport navodi da je Deco rekao Bari da klub planira u skorije vrijeme obaviti detaljan medicinski pregled Olma kako bi se pokušao utvrditi uzrok njegovih čestih ozljeda.

Olmo trenutno ne igra zbog manje ozljede, a očekuje se da se idući tjedan vrati treninzima.

Sport piše da je Bara dobro reagirao na Decove prijedloge i izrazio punu podršku planu koji Barcelona ima, budući da je i njemu i Olmu u interesu da se konačno riješi taj problem s ozljedama.

Olmo je dosad upisao 49 nastupa za Barcelonu, zabio je 13 golova uz još devet asistencija. Ove sezone je odigrao deset utakmica, zabio je jedan gol i imao dvije asistencije.