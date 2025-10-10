Još loših vijesti za Flicka: Ozlijedio se i Dani Olmo!

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner viaa Guliver

Barcelona je, nakon prošle sezone iz snova, dobro ušla i u novu sezonu. Prvi su im poraz upisali Parižani u susretu Lige prvaka, a stižu još neke loše vijesti za Hansija Flicka.

Nakon PSG-a, protiv Barce je s velikih 4:1 slavila i Sevilla, a razlog padu forme su i ozljede igrača.

Trenutno su izvan pogona Lamine Yamal, Gavi, Joan Garcia, Raphinha, Andreas Christensen i Fermin Lopez.

Loše vijesti su stigle i s reprezentativnog okupljanja jer Fabrizio Romano javlja da je na treningu Španjolske ozljedu lista ‘zaradio’ Dani Olmo. Potvrdio je to i izbornik Luis de la Fuente:

“Olmo nije trenirao cijeli tjedan i stigao je umoran, s određenim nelagodama. Danas se nije osjećao dobro, pa smo mu rekli da prestane s treningom.”