VIDEO / Olmo priredio show u pobjedi Barcelone! Prvo je prekrasno asistirao, a onda zabio gol

Podijeli :

Uvjerljivu pobjedu Katalonaca obilježio je bivši igrač Dinama - Dani Olmo.

Nogometaši Barcelone uvjerljivo su svladali Getafe s 3:0 u utakmici 5. kola španjolske La Lige.

Apsolutno prvo ime susreta bio je ‘hrvatski Španjolac’ Dani Olmo.

Prvo je u 15. minuti prekrasno petom asistirao Ferranu Torresu za 1:0, a isti igrač bio je strijelac drugog pogotka u 34. minuti.

Nekadašnja zvijezda zagrebačkog Dinama zaključila je fantastičan nastup pogotkom za 3:0 u 62. minuti i konačnu potvrdu pobjede.

Vrijedi spomenuti da španjolski mediji navode kako je Marcus Rashford ispao iz početnog sastava za ovu utakmicu premda je plan Hansija Flicka bio da zaigra od prve minute.

No, engleski napadač je zakasnio na jutarnji trening i Flick ga je preselio na klupu. Španjolci pišu kako Barcin trener ima pravilo da svaki igrač koji zakasni na dan utakmice neće započeti utakmicu, čak i ako je plan bio da bude u početnoj postavi.

Za njemačkog stručnjaka to je fiksno pravilo i ovaj put je bio dosljedan, unatoč dobroj formi engleskog napadača. Inaki Pena, Raphinha i Kounde su zbog toga više puta ostavljeni na klupi.

Flick se stoga odlučio za Ferrana, Lewandowskog i Raphinhu u napadu, a Rashford je ušao u igru u drugom dijelu.

Barcelona je trenutno druga na prvenstvenoj ljestvici s 13 osvojenih bodova iz uvodnih pet utakmica, a na čelu je još uvijek stopostotni Real Madrid s dva boda više.