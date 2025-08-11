Sosin suigrač oduševio navijače sjajnom gestom nakon novog trofeja

Podijeli :

xAlfiexCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Svega nekoliko sati nakon što je bio jedan od junaka u pobjedi Crystal Palacea protiv Liverpoola u engleskom Superkupu, vratar Dean Henderson, još jednom je oduševio navijače "Orlova".

Henderson je nakon utakmice ušetao u lokalni pub u kojem se okupljaju navijači Crystal Palacea i počastio sve prisutne.

U pub je ušetao s pobjedničkom medaljom oko vrata i kako prenose engleski mediji ostavio konobarima 1.000 funti kako bi svima platio piće. Brojni navijači londonskog kluba iskoristili su trenutak kako bi se fotografirali sa zvijezdom Palacea.

Crystal Palace je u nedjelju na Wembleyju pobijedio Liverpool boljim izvođenjem jedanaesteraca osvojivši engleski Superkup.

Liverpool je dva puta vodio golovima Ekitikea (4) i Frimpnga (21), no Palace se vraćao u igru preko Matete (17-11m) i Sarra (77).

Na koncu su odlučivali jedanaesterci, a Henderson se prometnuo u junaka obranivši udarce MacAllistera i Elliotta, dok je Salah pucao preko gola. U redovima Palacea neprecizni su bili hrvatski branič Borna Sosa i Eze.

Za Palace je to bio drugi trofej u 120-godišnjoj klupskoj povijesti, a stigao je manje od tri mjeseca nakon povijesnog prvog trijumfa u FA kupu protiv Manchester Cityja sa 1-0.

I u tom susretu je briljirao Henderson obranivši jedanaesterac Omara Marmousha.

“Volim velike trenutke, volim biti pod tim pritiskom. Dva trofeja u tri mjeseca su nevjerojatna. Ove emocije su fantastične,” kazao je Henderson nakon utakmice za TNT Sports.

Henderson je bio dijete Manchester Uniteda, ali je veći dio vremena proveo na posudbama (Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town, Sheffield United, Nottingham Forest).

U kolovozu 2023. Crystal Palace je otkupio njegov ugovor s Unitedom za 15 milijuna eura.