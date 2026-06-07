Slovenci ostali oduševljeni gestom hrvatskih navijača: ‘Hvala, susjedi!’

FIFA World Cup 7. lip 202623:21 0 komentara
xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR163040 via Guliver

Hrvatska je u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1 u posljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva.

Strijelci za hrvatsku reprezentaciju bili su Luka Modrić i Mario Pašalić, koji je pogodak za pobjedu postigao u sudačkoj nadoknadi, dok je za goste mrežu zatresao Andraž Šporar.

Osim događanja na terenu, pažnju je privukla i reakcija publike tijekom intoniranja slovenske himne. Varaždinski navijači pljeskom su ispratili “Zdravljicu”, što nije prošlo nezapaženo u Sloveniji.

Portal Ekipa pohvalio je gestu hrvatskih navijača. “Prije utakmice slušale su se obje himne, a za našu možemo samo reći da je doček ‘Zdravljice’ bio prekrasan”, napisali su. Istaknuli su i da su slovenski reprezentativci srdačno dočekani već prilikom zagrijavanja i predstavljanja.

“Hvala, susjedi! To je pravi pokazatelj odnosa na ovim prostorima, gdje takve stvari često nisu same po sebi razumljive. Potez je vrijedan isticanja i divljenja”, zaključio je slovenski portal.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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