Slovenci ostali oduševljeni gestom hrvatskih navijača: ‘Hvala, susjedi!’

Hrvatska je u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1 u posljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva.
Strijelci za hrvatsku reprezentaciju bili su Luka Modrić i Mario Pašalić, koji je pogodak za pobjedu postigao u sudačkoj nadoknadi, dok je za goste mrežu zatresao Andraž Šporar.
Osim događanja na terenu, pažnju je privukla i reakcija publike tijekom intoniranja slovenske himne. Varaždinski navijači pljeskom su ispratili “Zdravljicu”, što nije prošlo nezapaženo u Sloveniji.
Portal Ekipa pohvalio je gestu hrvatskih navijača. “Prije utakmice slušale su se obje himne, a za našu možemo samo reći da je doček ‘Zdravljice’ bio prekrasan”, napisali su. Istaknuli su i da su slovenski reprezentativci srdačno dočekani već prilikom zagrijavanja i predstavljanja.
“Hvala, susjedi! To je pravi pokazatelj odnosa na ovim prostorima, gdje takve stvari često nisu same po sebi razumljive. Potez je vrijedan isticanja i divljenja”, zaključio je slovenski portal.
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