VIDEO / Pogledajte emotivan oproštaj Modrića od hrvatskih navijača

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Hrvatska je u Varaždinu ugostila Sloveniju u generalnoj probi pred odlazak na Svjetsko prvenstvo. U strijelce se upisao Luka Modrić, koji je udarcem sa 16 metara, nakon kontranapada u 51. minuti, doveo Vatrene u teško izboreno vodstvo. Bio je to njegov 29. pogodak u 198. nastupu za Hrvatsku, a vrlo vjerojatno i posljednji na domaćem tlu, s obzirom na sve izvjesniji odlazak u reprezentativnu mirovinu nakon nastupa u Americi. Svjesni da legendarnog kapetana više nikada neće vidjeti u hrvatskom dresu, navijači su ga ovacijama emotivno ispratili prilikom izlaska s terena u 57. minuti. Modrić im je uzvratio pljeskom, a na terenu ga je zamijenio Mario Pašalić.