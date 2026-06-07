VIDEO / Pogledajte emotivan oproštaj Modrića od hrvatskih navijača

FIFA World Cup 7. lip 202622:26 0 komentara

Hrvatska je u Varaždinu ugostila Sloveniju u generalnoj probi pred odlazak na Svjetsko prvenstvo. U strijelce se upisao Luka Modrić, koji je udarcem sa 16 metara, nakon kontranapada u 51. minuti, doveo Vatrene u teško izboreno vodstvo. Bio je to njegov 29. pogodak u 198. nastupu za Hrvatsku, a vrlo vjerojatno i posljednji na domaćem tlu, s obzirom na sve izvjesniji odlazak u reprezentativnu mirovinu nakon nastupa u Americi. Svjesni da legendarnog kapetana više nikada neće vidjeti u hrvatskom dresu, navijači su ga ovacijama emotivno ispratili prilikom izlaska s terena u 57. minuti. Modrić im je uzvratio pljeskom, a na terenu ga je zamijenio Mario Pašalić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup