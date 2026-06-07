Erlić otkrio što Hrvatska mora popraviti u igri prije Engleske

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Hrvatska je u posljednjim minutama utakmice došla do 2-1 pobjede nad Slovenijom u generalnoj probi uoči Svjetskog prvenstva.

Prvi pogodak na susretu igranom u Varaždinu postigao je Luka Modrić koji je precizno naciljao u 51. minuti za vodstvo Hrvatske protiv Slovenije. Izjednačio je Andraž Šporar u 83. minuti, a konačan rezultat postavljen je u 93. minuti kada je majstorski reagirao Mario Pašalić i zabio za konačno slavlje Hrvatske od 2-1.

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Pred kamere Nove TV s prvim dojmovima izašao je Martin Erlić, koji nije skrivao zadovoljstvo pobjedom.

“Bitna pobjeda za daljnji rad. Ovo nam daje još više motiva i dokaz je da smo na pravom putu za ono što nas čeka u Americi. Imamo koji dan za odmor i dobru pripremu za Englesku. Postoje greškice koje moramo popraviti, prije svega biti koncentriraniji, ali stignemo do prve utakmice. Najvažnije da smo pobijedili, bez obzira što su nam stvorili par kontri i polukontri”, rekao je hrvatski branič i dodao:

“Atmosfera je super, to je ono što nam je bitno i što nas krasi. Sutra je slobodni dan, nemam nikakav plan, možda razgledam Varaždin jer nikad nisam bio u njemu. Čeka nas potom dugi let, nadamo se da ćemo ondje biti što dulje.”