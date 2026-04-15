Sky: Kramarić se sastao s jednim od najmoćnijih svjetskih menadžera

Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver

Gdje će hrvatski napadač Andrej Kramarić?

Budućnost Andreja Kramarića u Hoffenheimu ponovno je u fokusu nakon što mu je klub posljednjih dana ponudio poboljšani ugovor.

Prema informacijama novinara Sky-a Floriana Plettenberga, Kramarić je tijekom vikenda boravio u Londonu, gdje se sastao s jednim od najutjecajnijih nogometnih agenata; Pinijem Zahavijem. Sve je to dodatno potaknulo nagađanja o mogućem raspletu situacije oko njegovog ugovora s Hoffenheimom.

U nedjelju navečer Kramarić je viđen u poznatom restoranu Cipriani, u blizini Hyde Parka, gdje je večerao sa Zahavijem, ali i mladim hrvatskim braničem Lukom Vuškovićem. Tema razgovora je navodno bila i Kramarićeva budućnost.

Hoffenheim mu je dao novu izdašniju ponudu. Za sada nema konkretnih ponuda na stolu, ali sudeći po mreži kontakata koje Zahavi ima, ako se Kramarić odluči na novu sredinu, teško da ih neće biti.