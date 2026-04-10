VIDEO / Jesu li Kramarićevi suigrači kreirali jedan od najluđih pogodaka sezone?!

U susretu 29. kola Bundeslige Augsburg i Hoffenheim odigrali su 2:2.
U nastavku susreta nije bilo pogodaka, iako domaćini itekako mogu žaliti za pobjedom. Claude-Maurice, strijelac prvog gola, mogao je postati heroj Augsburga, no u 85. minuti dvoboja promašio je kazneni udarac.
Andrej Kramarić igrao je do 73. minute za Hoffenheim. S druge strane, Kristijan Jakić ušao je u igru u 64. minuti za Augsburg, dok Nediljko Labrović nije bio u zapisniku.
Hoffenheim je tako ostao peti s 51 bodom, dok je Augsburg 10. s 33 boda.
