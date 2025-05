SKener: Flick je preporodio Barcelonu, no on nije jedini razlog za osvajanje titule

Podijeli :

Barcelona je pobjedom protiv Espanyola u četvrtak navečer osigurala naslov u La Ligi. Tako je katalonska momčad već u prvoj sezoni pod Hansijem Flickom došla do naslova u elitnom rangu španjolskog nogometa. Piše: Rafael Spajić

Nijemac je preporodio Barcelonu, no nije jedini koji je zaslužan za to što je katalonska momčad osvojila svoju 28. titulu u La Ligi.

Yamal i Pedri kao predvodnici mlade Barcelone

Mnogo je razloga za to, ali neki se ipak ističu više od drugih. Ne treba biti veliki poznavatelj nogometa da se zaključi kako su Lamine Yamal i Pedri ključni igrači ove Barcelone, a sve ono što je različito u odnosu na igru iz prošle sezone vrti se oko njih dvojice. Osim što je 17-godišnje čudo od djeteta udvostručilo brojke iz godine ranije dobio je i podršku iz veznog reda.

Naime, Barcelonina osmica Pedri propustio je prvi dio sezone, a Katalonci bez njega i s njim nisu ista momčad. Najbolje se to vidjelo u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka protiv Borussije Dortmund. Tada u prvom poluvremenu Pedri nije bio na terenu i momčad Hansija Flicka ne samo da nije imala kontrolu već je izgledala kao panična momčad. Srećom po njih, uspjeli su sačuvati prednost i izboriti polufinale gdje su na kraju završili svoj put u najprestižnijem europskom natjecanju.

Nevjerojatan napad s raznovrsnim opcijama

Ono što razlikuje ovogodišnju od prošlogodišnje Barcelone je način na koji je Hansi Flick posložio katalonsku ekipu. Tu se ističe igra u obje faze. Njemački stručnjak odlično je koristio svoje napadačke vedete od kojih su se najviše istaknuli Robert Lewandowski, Raphinha te osporavani Ferran Torres. Dok su prva dvojica zabili 19, odnosno 18 golova, španjolski “švicarski nožić” za napadačke pozicije bio je ključan u odsustvu iskusnog Poljaka.

Napadač kojem se zamjera lošija realizacija velikih prilika zabio je 10 golova u La Ligi, a podijelio i je i šest asistencija. Posljednje tri stigle u prošlotjednom El Clasicu gdje je Barcelona praktički osigurala naslov i Realu je ostala samo teorija koja je brzo pala u vodu. Taj trojac kombinirao je za 47 golova što bi u prošloj sezoni La Lige bilo znatno više od pola

pogodaka Blaugrane (79). Ove godine to nije dovoljno ni za polovicu golova jer je Barcelona tri kola prije kraja mrežu svojih suparnika tresla čak 95 puta. No, nije samo napad odigrao važnu ulogu.

Dvosjekli mač koji je zarezao pravu stranu

Već u prvim utakmicama Barcelone pod Flickom vidjelo se kako je obrana Katalonaca drugačija nego što je bila prije. Visoko postavljeni stoperi koji su imali dobru uigranost sa bekovima terorizirali su obrane svojih protivnika. Većina ekipa ne zna kako je to igrati s obrambenom linijom koja bez lopte stoji na centru pa su tako svoje protivnike nebrojeno puta

uhvatili u zamku. Mnogi bi rekli kako je za rješavanje te obrane potrebna smirenost, ali veznjacima zasigurno nije lako promišljati kako i kada se riješiti lopte kada četvorica braniča uigranim trkom izleti u pravom trenutku.

Bilo je situacija u kojima se ova taktika obila o glavu Barceloni, a u sjećanju najviše ostaje utakmica protiv Celte Vigo u studenom prošle godine. Tada je pocrvenio Marc Casado pri vodstvu 2:0, a Flick ni tada nije odustao od svoje visoke linije što se okrenulo protiv njega. Celta je s dva brza pogotka poravnala i otkinula, na kraju, nevažne bodove Barceloni.

Od početka blijedi Real poharan ozljedama

Nevažni su bili zbog posustajanja Real koji im je, kao i svake godine, prvi konkurent. Najave iz madridskog kluba nakon dolaska Kyliana Mbappea bile su kako će se Real prošetati ligom te kako nijedna momčad na planeti neće moći zaustaviti Los Blancose. No, ono što se dogodilo dolaskom Francuza možda je i razlog pada u igri Madriđana.

Mbappe operira po lijevoj strani napada što samo po sebi ne bi bio problem da tamo neigraju i dvije druge važne napadačke opcije. Vinicius Junior i Rodrygo specijalizirali su se za poziciju lijevog krila te je bilo teško uklopiti svu trojicu u napad. Međutim, mnogo puta je, pogotovo na otvaranju sezone Carlo Ancelotti to pokušavao. Rezultat toga bio je da napad Reala odlazi samo na lijevu stranu što im nije donijelo ništa osim predvidljivosti. Osim toga, više ih nije izvlačio ni Jude Bellingham kasnim pogocima u važnim susretima.

Nije ipak sve u bezidejnoj igri. Nešto je bilo i u ozljedama koje su Madriđani pretrpili, posebno u obrani. Najviše se tu ističu izostanci stoperskog para Antonija Rudigera i Edera Militaa te Danija Carvajala. Nijemac je nekoliko puta u fazama propuštao susrete, Brazilcu su još jednom stradali prednji križni ligamenti koji su ga nakon 12 utakmica izbacili iz stroja

do kraja sezone, a istu ozljedu pretrpio je i Carvajal. Tako su obrambene pozicije krpali Aurelien Tchouameni te Eduardo Camavinga, a Lucas Vazquez je postao prvi desni bek ekipe. Osjetilo se to na igri od veljače do travnja kad su u devet uzastopnih utakmica primili minimalno jedan gol.

Raspad Atletica u ključnom trenutku sezone

Borba za naslov u La Ligi većinu sezone bila je troboj jer je Atletico Madrid uz standardno dobru obranu pružao i dobre napadačke predstave pod Diegom Simeoneom. Aktivni su bili Madriđani sve do početka osmine finala Lige prvaka. Problem za Atletico tada je bio što su igrali s Realom, svojim najvećim rivalima. Uvijek su to iscrpljujuće bitke, a kada dođu u ključnom trenutku sezone postanu još teže.

Možda bi Atletico drugačije odigrao u ožujku da nisu upisali poraz lošijim izvođenjem jedanaesteraca u seriji koju je odlučila odluka poljskog suca o poništenju penala Juliana Alvareza. Već nakon poraza u prvoj od dvije utakmice su Madriđani krenuli u slobodni pad. Najmanje potentna momčad lige Getafe zabio im je dva kasna pogotka za preokret, a onda su odmah nakon ispadanja u Ligi prvaka prokockali prednost od 2:0 na domaćem terenu protiv Barcelone.

Trebao je Atletico ispasti iz svih natjecanja da bi prekinuli niz utakmica bez pobjede. No, tada je već bilo kasno i utrka za naslov postala je dvoboj u kojem je između Reala i Barcelone slavila katalonska momčad.

Barcelona je na kraju potpuno zasluženo 28. put osvojila La Ligu. Flick je vratio pravi nogomet u Barcelonu, a posrećilo mu se da će momčad graditi oko dvojice generacijskih talenata, Pedrija i Yamala. S obzirom na to da je katalonska momčad i dalje vrlo mlada, Culesi mogu očekivati brojne titule u budućnosti.