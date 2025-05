Budimir ne staje s golovima: Zabio Atleticu za sezonski jubilej

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

U tijeku je utakmica 36. kola La Lige, a na travnjaku u Pamploni nalaze se Osasuna i Atletico Madrid. Susret je to koji može odlučivati o mjestima u europskim natjecanjima, no ujedno je bio i prilika za Antu Budimira da ostvari jubilej. Hrvatski reprezentativac upravo je to i napravio, svojim 20. pogotkom sezone u 82. minuti utakmice.

Mrežu Jana Oblaka načeo je Alejandro Catena u 25. minuti da bi nakon toga Osasuna čuvala prednost koju su stekli sve do 82. minute. Tada nisu izgubili vodstvo, već su ga podebljali.

A pogodak je zabio, a tko drugi nego Ante Budimir. Njemu je to bio već 20. pogodak u La Ligi ove sezone te se tako učvrstio na trećem mjestu ljestvice strijelaca.

U posljednja dva kola Budimir će pokušati svojim golovima dovesti Osasuna do pozicije koja vodi u neko od europskih natjecanja. Trenutno su osmi s 48 bodova, a isto toliko ima i Rayo Vallecano na sedmom mjestu, posljednje koje vodi u Konferencijsku ligu.