Skauti europskog kluba na Maksimiru, došli su pratiti igrača Hajduka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo i Hajduk od 15 sati igraju najveći hrvatski derbi na Maksimiru u sklopu 16. kola HNL-a.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na klupi je ostavio Filipa Krovinovića i Šimuna Hrgovića, a od prve minute je stavio Rona Racija i Niku Kristiana Sigura.

POVEZANO UŽIVO OD 15.00 / DINAMO – HAJDUK Stigli sastavi, evo kojih 11 su odabrali Kovačević i Garcia

Sigur je sve zanimljiviji skautima stranih klubova. Kako doznaje tportal, kanadskog reprezentativca u Maksimiru će pomno pratiti skauti PSV-a, koji su samo zbog njega došli na derbi.

Sigur je u Hajduku od ljeta 2022. Dosad je odigrao 98 utakmica (pet golova, tri asistencije), a prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura. Ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2028. godine.