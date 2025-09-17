SK doznaje: Prosinečki dobio otkaz, poznato tko preuzima reprezentaciju Crne Gore

Legendarni hrvatski nogometaš, a danas trener Robert Prosinečki više nije izbornik Crne Gore.
Nakon razočaravajućih utakmica protiv Češke i Hrvatske, a posebno teškog poraza u utakmici protiv Vatrenih, Robert Prosinečki je dobio otkaz na klupi Crne Gore.
Neslužbeno doznajemo kako će ga na istoj naslijediti legenda crnogorskog nogometa Mirko Vučinić.
Prosinečki je reprezentaciju Crne Gore preuzeo u veljači 2022. godine. Nakon velike igračke karijere je kao trener vodio klubove u Srbiji, Turskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, a kao izbornik vodio je reprezentacije Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!