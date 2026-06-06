Šibenik pred stečajem: Od starog auta do namještaja – evo što sve ide na ‘bubanj’

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HNK Šibenik

Trgovački sud u Zadru dana 5. lipnja, 2026.godine i službeno je pokrenuo stečaj nad HNK Šibenik. Stečajnim upraviteljem imenovan je Milan Bariša Obradović iz Svete Nedelje, koji je i dosad bio privremeni upravitelj, zadužen za utvrđivanje klupske imovine u predstečajnom postupku.

Utvrđeno je da HNK Šibenik ima imovinu u svom vlasništvu; automobil marke Chevrolet, jedan agregat i klupski inventar namještaj sve skupa u vrijednosti od 34.000 eura! Stečajni upravitelj poziva vjerovnike stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objave rješenja Trgovačkog suda prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju.

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Inače, klub je u stečajnom postupku od travnja ove godine jer mu je račun bio u neprekidnoj blokadi duže od 120 dana, a radi se o iznosu od 436.000 eura. Budući da u predviđenom roku vlasnik HNK Šibenik Željko Karajica nije uplatio spomenuta sredstva Trgovački sud u Zadru je i službeno pokrenuo stečajni postupak, što je još jedan korak prema definitivnom gašenju kluba sa Šubićevca.

Karajica, odnosno njegova tvrtka SEH Sports&Entertainment Holding još uvijek mogu spasiti klub od potpunog gašenja, ali manevarski prostor sve mu je suženiji, te se predviđa obzirom na njegov dosadašnji model djelovanja, da će HNK Šibenik uskoro konačno prestati postojati kao poslovni subjekt, a njegova mršava imovina ide na „bubanj“. Njome će se namiriti mali dio vjerovnika, koji čekaju u redu naplate. Hoće li se u ovom postupku pojaviti novi vjerovnici sa svojim tražbinama tek ćemo vidjeti.

Ovdje je bitno naglasiti da Karajica temeljem ugovora nije u „dotu“ dobio i vlasništvo nad objektom nad Šubićevcom i ostalim terenima koje je mogao koristiti. Štoviše, zbog posvemašnjeg zanemarivanja održavanja još prije nekoliko mjeseci Grad mu je sukladno ugovoru oduzeo pravo na daljnje upravljanje objektom na Šubićevcu i onog u Crnici, te je JU Športski objekti preuzela vođenje, upravljanje i održavanje spomenutih objekata.

Koliki je stvarni dug HNK Šibenik teško je znati, prema papirima s posljednje skupštine kluba održane 2025.godine, ukupan dug kluba iznosi preko 7 milijuna eura, a on se odnosi na akumulirani dug od svih prethodnih uprava, a najveći dio stvoren je u vrijeme trogodišnje vladavine Željka Karajice i partnera. No, taj višemilijunski dug nije predmet ovog stečajnog postupka. Podsjetimo, u postupku pretvorbe kluba iz udruge građana u dioničko društvo, država je sukladno zakonskim propisima tadašnji dug od oko 50 mijuna kuna pretvorio u vlasnički udjel grada od nešto preko 90%. To je otvorilo put prodaji HNK Šibenik Kolumbijcima, koji su putem tvrtke Football Smart International kupili klub od grada Šibenika, većinskog vlasnika za 751.411 kuna, odnosno 100.000 eura, što je izazvalo prilično (opravdanog)nezadovoljstva većine javnosti.

Poslije jednogodišnje „vladavine“ društva iz Calija i Medelina, klub je 2021. prešao u ruke obitelj Jurić, Hrvata koji žive u SAD-u, a od siječnja 2023. godine HNK Šibenik drži u većinskom vlasništvu spomenuti Željko Karajica, Hrvat s njemačkom adresom, koji je izvjesno postao i posljednji vlasnik posrnulog kluba starog 94 godine.

U međuvremenu je prošlog tjedna osnovan novi klub, GNK Šibenik, koji ima novo ime, grb, adresu, koji kreće od nule, ali koji jasno ima za cilj nastaviti tradiciju šibenskog nogometa, koji je užasno lošim odlukama na svim razinama, od inicijalne prodaje grada Kolumbijcima, neodgovornog poslovanja Željka Karajice i njegove tvrtke SEH ali i maćehinskog i nekonzistentnog odnosa HNS-a otišao u ropotarnicu povijesti.