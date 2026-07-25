Revolucionarna promjena u Comu: Evo što je zabranio talijanski prvoligaš

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Fabrizio Patrucco Image nella via Guliver

Talijanski prvoligaš Como uveo je stroga ograničenja kada je riječ o igri glavom u svojoj omladinskoj školi. Klub je priopćio da djeci mlađoj od deset godina više neće biti dopušteno udarati loptu glavom, kako na treninzima, tako i na utakmicama.

Como je ovu odluku obrazložio željom da se smanje nepotrebni udarci u glavu, zaštiti zdravlje mladih igrača i omogući im se više vremena za razvoj vještina baratanja loptom. Umjesto tradicionalnog izvođenja auta, najmlađe selekcije će loptu vraćati u igru pasom po zemlji, a na isti način će se izvoditi i korneri.

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Opća zabrana igre glavom tijekom treninga i utakmica vrijedit će i za igrače mlađe od 11 godina. Tehnike igre glavom smiju se uvoditi samo postupno, u završnom dijelu sezone, i to uz korištenje lagane gumene lopte.

Igračima mlađim od 12 godina bit će dopušteno vježbati igru glavom najviše jednom mjesečno, uz ograničenje od maksimalno pet pokušaja po treningu i korištenje lagane lopte. Ipak, njihove utakmice će se i dalje igrati prema pravilima Talijanskog nogometnog saveza; to znači da Como nije mijenjao propise za službena natjecanja, već metode rada u sklopu svoje omladinske škole.

Za ekipu igrača do 13 godina, igra glavom na treninzima bit će dopuštena najviše jednom tjedno, također uz ograničenje od pet udaraca glavom. Tijekom utakmica ona će i dalje biti zabranjena, dok lopta prilikom izvođenja auta mora biti upućena ispod visine glave.

Treneri svih dobnih kategorija dobili su upute da svedu na minimum učestalo i nepotrebno udaranje lopte glavom, kao i da izbjegavaju upotrebu previše napuhanih lopti.

U izradi novih pravila sudjelovao je i bivši francuski reprezentativac Raphael Varane, član edukativnog odbora Udruženja profesionalnih nogometaša (PFA). Ovaj nekadašnji stoper Manchester Uniteda i Real Madrida i ranije je u više navrata javno govorio o posljedicama udaraca u glavu zadobivenih tijekom igračke karijere.