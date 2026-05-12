Ženskoj ekipi Hajduka nedostaje još jedna pobjeda za povijesni naslov u Hrvatskoj

Foto: hajduk.hr

U nedjelju je ŽNK Hajduk odigrao svoju osmu utakmicu "lige za prvaka" u 1. HNL za žene. Splitska ekipa gostovala je u Zagrebu kod ŽNK Agrama koji ih je porazio u polufinalu Kupa 29. travnja. No, u ovom susretu znatno su bolje bile Hajdučice koje su na kraju slavile s 4:0.

Ovim slavljem Hajduk je stigao do ključne pobjede u borbi za naslov jer su izravnim konkurentima pobjegli na +8. Uz to je i Dinamo kiksao kod kuće protiv Međimurja pa će Hajduk u četvrtak, kada je na rasporedu zaostala utakmica, imati priliku osvojiti naslov.

Hajduk će tada igrati protiv Međimurja, najlošije ekipe u “ligi za prvaka”, te im pobjeda garantira naslov. Razlog za to je što bi drugom Dinamu, koji je odigrao devet utakmica od ukupno 12, pobjegli na +10 što je nedostižno u posljednja tri kola.

ŽNK Hajduk nastao je 2021. godine kada je Lukša Jakobušić u ime Hajduka potpisao Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa ŽNK Marjanom. Već u prvoj sezoni su iz druge lige izborili nastup u elitnom rangu gdje su u prvoj sezoni završile na petom mjestu.

Sezonu kasnije bile su na drugom mjestu iza Osijeka da bi u 2024./2025. bile treće u ligi te su izborile finale Kupa gdje su nakon penala poražene od Osijeka.

Ove sezone su stigle na korak od prvog naslova u povijesti kluba. Osvajanjem lige izborile bi nastup u drugom pretkolu Lige prvakinja što bi za Hajduk bio debi u europskom natjecanju.