Vukovar doveo 17-godišnjeg vratara koji ih je oduševio u međusobnom dvoboju u Kupu

Domaćin je poveo u 41. minuti preko Katalinića, no gosti su s dva brza gola u nastavku preokrenuli na 2:1 i izborili šesnaestinu finala.

Najbolji igrač Vukovara pred odlaskom iz kluba Slaven Belupo skočio na četvrto mjesto, Vukovar i dalje bez pobjede

Iako je Nehaj ispao, posebno se istaknuo 17-godišnji vratar Marko Biondić, koji je impresivnim obranama oduševio protiv prvoligaša. Njegov nastup odmah je zapeo za oko treneru Vukovara Gordonu Schildenfeldu, pa je dogovoren transfer, doznaje Ofenziva.

Vukovarci su od početka sezone u problemima s vratarima. Naime, Mandić je prodan u Portugal, Nedić je dobio otkaz zbog ponašanja na društvenim mrežama, Đaković se ozlijedio, pa je mrežu čuvao treći vratar Bulat, a ulogu zamjene preuzeo 36-godišnji trener vratara Marijanović.