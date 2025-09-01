Najbolji igrač Vukovara pred odlaskom iz kluba

Ukrajinski i turski klub pokazali su konkretan interes za Kolumbijca koji je već pet i pol godina u Vukovaru, a ove sezone debitirao je u SuperSport HNL-u.

Gonzalez je odlično otvorio prvoligašku sezonu, zabio je u kupu protiv Nehaja te u prvenstvu protiv Slaven Belupa i Gorice. Posebno se istaknuo u protiv Goričana, gdje je sjajnim slobodnjakom s 20 metara pogodio rašlje i postigao jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela sezone.

Prema Transfermarktu vrijedi 600 tisuća eura, a za Vukovar je dosad odigrao 103 utakmice, postigao 23 gola i upisao 14 asistencija.