U Rijeci misle na budućnost, ugovorom vezali nadarenog braniča

Podijeli :

HNK Rijeka

Ova sezona na Rujevici, osobito u slučaju eventualnog neuspjeha u finalu Kupa, neće se dugo pamtiti kada je riječ o prvenstvu i obrani naslova. Zbog toga se u Rijeci već okreću planiranju budućnosti, a jedan od poteza u tom smjeru je i produženje ugovora s mladim talentom Noelom Bodetićem, koji će u klubu ostati najmanje do ljeta 2029. godine.

Iz kluba su poručili kako je “potpis novog ugovora došao kao potvrda da Rijeka dugoročno računa s Bodetićem, ali i da je struka zadovoljna onime što je pokazao kada je dobio priliku ovog proljeća.”

“U Rijeci sam već osam godina i nadam se da ću ostati što duže. Volim i grad i klub, ovdje se osjećam kao kod kuće. Novi ugovor nagrada je za dosadašnji trud i rad, ali i dodatni motiv za kraj ove sezone, kao i za sve buduće izazove koji me očekuju u dresu Rijeke”, rekao je Bodetić, koji igra na poziciji lijevog beka.

Mladi veznjak seniorsko iskustvo stjecao je u Orijentu, gdje je proveo dvije sezone, a sada pokušava izboriti veću ulogu u momčadi koju vodi trener Victor Sanchez. U aktualnoj sezoni HNL-a upisao je osam nastupa i skupio 394 minute na terenu, od čega je četiri puta bio u početnoj postavi.

“Nadam se da ću igrati sve više, nametnuti se treneru i izboriti minutažu. Dvije godine u Orijentu su mi pomogle, ali povratak je ipak bio zahtjevan. Nisam odmah dobio priliku, ali kada sam konačno osjetio prvoligaški nogomet, mislim da sam se dobro snašao. Sretan sam što uživam povjerenje i kluba i trenera. Neke sam utakmice počeo u prvoj postavi, u drugima ulazio s klupe i uvidio sam da se mogu nositi s ovim intenzitetom. Nadam se da ću do kraja prvenstva skupiti još minuta, a dat ću sve od sebe da osvojimo Kup i osvojimo što više bodova kako bismo osigurali Europu i razveselili naše navijače”, zaključio je Bodetić.