Turci: Rebiću i suigračima isplatili smo 16-17 milijuna eura

Predsjednik Bešiktaša, Serdal Adali, otkrio je koliko je novca klub isplatio igračima koji su otišli ovog ljeta, među kojima je i Ante Rebić.
“Prije samo 15, 20 dana platili smo 16, 17 milijuna eura bivšim igračima koji danas više nisu s našom ekipom, kao što su Ante Rebić, Aboubakar, Amartey, Montero, Worrall, Umut Meras i Onur Bulut. Osim toga, prošlog tjedna zaključili smo tužbu protiv našeg kluba u vezi s neplaćenim naknadama za agente brojnih igrača iz prethodnih godina”, rekao je Serdal Adali.
Podsjetimo, Ante Rebić je prošlog ljeta otišao iz Bešiktaša i potpisao za Lecce. Turski mediji tada su tvrdili da mu je klub ponudio 2,5 milijuna eura samo da ode, što je Rebić očito prihvatio i sada naplatio.
